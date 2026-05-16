Nach Suchaktion in der Drau: Person tot gefunden

In Villach ist es am Samstagnachmittag zu einem Großeinsatz im Bereich der Drau gekommen. Eine Suchaktion nach einer vermissten Person endete tragisch – der Mann konnte nur noch tot aufgefunden werden. Die Polizei ermittelt nun die genauen Hintergründe des Vorfalls.
In Villach hat am Samstagnachmittag eine großangelegte Suchaktion im Bereich der Drau ein tragisches Ende genommen. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, war der Einsatz im Umfeld der Friedensbrücke ausgelöst worden.
„Es hat eine Suchaktion gegeben – ein Fischer hat beobachtet, wie ein Mann im Wasser war, hat dann aber nicht gesehen, ob diese Person wieder das Wasser verlassen hat“, so der Polizeisprecher.
Feuerwehr, Drohne und Hubschrauber im Einsatz
Die Einsatzkräfte reagierten daraufhin mit einem Großeinsatz. Laut Polizei standen unter anderem Feuerwehr, Drohnen und ein Hubschrauber im Einsatz, um das Gebiet abzusuchen.
Schließlich konnte die vermisste Person im Bereich der Drau gefunden werden. Für sie kam jedoch jede Hilfe zu spät. „Der Mann ist leider verstorben“, bestätigte der Polizeisprecher. „Genaue Hintergründe können wir noch nicht sagen – es wird ermittelt“, so der Polizeisprecher.
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