Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neuer Büroturm

Ins Eintrittstor nach Salzburg kehrt Leben ein

Salzburg
19.02.2026 08:00
Barbora Baronova und Annia Schöne (re.) bringen den Fitness-Trend Lagree nach Salzburg.
Barbora Baronova und Annia Schöne (re.) bringen den Fitness-Trend Lagree nach Salzburg.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Matthias Nagl
Von Matthias Nagl

In den neuen Büroturm an der Münchner Bundesstraße in Salzburg-Liefering zieht nach einer turbulenten Bauphase Leben ein. Ins Erdgeschoss kommt ein Fitness-Studio mit modernem Konzept und ein Restaurant.

0 Kommentare

Nach einer ziemlich turbulenten Bauphase kehrt jetzt Leben in das neue Eintrittstor im Nordwesten der Stadt Salzburg ein. Die ersten Büros im „Acht Zwei Vier“ des Immobilienentwicklers Prisma sind bereits bezogen, im Lauf des Frühlings wird es auch im Erdgeschoss an der Münchner Bundesstraße lebhaft. Am Standort der ehemaligen Raiffeisenbank Liefering, die jetzt ebenfalls bereits wieder am Areal eingezogen ist, hat der Projektbetreiber drei Gebäude mit acht, zwei und vier – daher auch der Name für das Areal – Geschossen errichtet.

Prisma kennt man in Salzburg bereits vom Stadtwerke-Areal in Lehen und von der Rauchmühle, die ebenfalls das Vorarlberger Unternehmen neu gestaltet hat. Beim Aussuchen der Mieter sei man wählerisch, betont Prisma-Vorstand Bernhard Ölz. Das Angebot müsse zum Projekt passen. An der Münchner Bundesstraße soll etwa im Mai das Fitness-Studio „Lagree Lab“ eröffnen. Es soll eines der ersten Studios dieses neuen Fitness-Trends aus Hollywood in Österreich werden. „Lagree ist ähnlich wie Pilates, aber es ist intensiveres Training“, erklärt Betreiberin Barbora Baronova.

Gastronom Timo Zhou eröffnet im höchsten Büroturm sein Fusion-Restaurant „Shiro“.
Gastronom Timo Zhou eröffnet im höchsten Büroturm sein Fusion-Restaurant „Shiro“.(Bild: Markus Tschepp)

Salzburger Seeton machte in der Bauphase Probleme
Daneben, im höchsten Turm, eröffnet Gastronom Timo Zhou voraussichtlich im Juni sein Restaurant „Shiro“. Das hat seine Basis in der asiatischen Küche, als Fusion-Betrieb wird es aber auch italienische Einflüsse und Tapas geben. Zhou betreibt in Salzburg bereits das Restaurant Fuji zwischen Raiffeisenstraße und Itzlinger Hauptstraße in Itzling. Eine besondere Aufwertung für das Areal ist die Freilegung der Altglan, die über das Gelände fließt.

Lesen Sie auch:
Mike Podobrin
Mike Podobrin
Fressnapf Österreich hat neuen Geschäftsführer
18.02.2026

Sie machte aber auch die Bauphase besonders herausfordernd. Auch abseits von Corona und Ukraine-Krieg gab es während der Errichtung von 2020 bis 2025 reichlich Turbulenzen. So machte der Untergrund, konkret der Salzburger Seeton, Probleme. Das führte zu Verzögerungen, durch neue technische Methoden bekamen die Projektbetreiber den Untergrund in den Griff. „Das hätte nicht passieren dürfen“, gibt Ölz offen zu.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
19.02.2026 08:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Schneechaos und Sturm
Rumänien: Flugausfälle und Verkehrsbehinderungen
Eine App soll lange Warteschlangen an den kubanischen Tankstellen verhindern.
Sprit nur noch per App
Kuba: „Ticket“-System sorgt für langes Warten
Bundeskanzler Friedrich Merz will mit Frankreich im Rahmen einer nuklearen Abschreckung ...
Nukleare Abschreckung
Merz schließt Beschaffung deutscher Atomwaffen aus
Abtransport erfolgte mit Sattelschlepper: Kolportiert werden mindestens 20 Tonnen an verendeten ...
Welse bis 1,70 Meter
Grausames Massensterben von Donaufischen in der Au
Löscharbeiten nach einem heftigen Luftschlag gegen die ukrainische Hauptstadt
Stütze für Ukraine
„Ohne Europas Hilfe hätte Putin längst gewonnen“
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Motorradhersteller KTM steigt aus Partnerfirma aus
197.451 mal gelesen
Der Motorradhersteller aus dem Innviertel trennt sich von seinen Anteilen an der Designagentur ...
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
134.976 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Wirtschaft
KiK schließt auch in Österreich weitere Filialen
126.080 mal gelesen
Krone Plus Logo
KiK schließt in Österreich Filialen.
Innenpolitik
Polternde Politiker: Wenn Fakten Fastenzeit haben
1320 mal kommentiert
Der blaue „Dirigent“: FPÖ-Herbert Kickl holte beim traditionellen Aschermittwoch seiner Partei ...
Außenpolitik
Russen sind „blind“: Ukrainer rücken plötzlich vor
1148 mal kommentiert
Die Ukrainer dürften einen vorläufigen Technologie-Vorteil ausgenutzt haben.
Innenpolitik
Lieber keine lustigen Reden am Aschermittwoch
944 mal kommentiert
Kanzler Stocker, FPÖ-Chef Kickl: Eine Pointe jagt die andere.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf