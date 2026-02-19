Ins Eintrittstor nach Salzburg kehrt Leben ein

Nach einer ziemlich turbulenten Bauphase kehrt jetzt Leben in das neue Eintrittstor im Nordwesten der Stadt Salzburg ein. Die ersten Büros im „Acht Zwei Vier“ des Immobilienentwicklers Prisma sind bereits bezogen, im Lauf des Frühlings wird es auch im Erdgeschoss an der Münchner Bundesstraße lebhaft. Am Standort der ehemaligen Raiffeisenbank Liefering, die jetzt ebenfalls bereits wieder am Areal eingezogen ist, hat der Projektbetreiber drei Gebäude mit acht, zwei und vier – daher auch der Name für das Areal – Geschossen errichtet.