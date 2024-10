Die letzten Minuten von Hamas-Terrorchef Sinwar

Sinwar sei schließlich allein in ein Gebäude geflohen. „Unsere Kräfte suchten mit einer Drohne“, so Armeesprecher Hagari. Der Hamas-Chef, der durch die Schüsse an einer Hand verletzt worden war, ist in der Aufnahme maskiert zu sehen und wie er – in einem Fauteuil sitzend – in seinen letzten Momenten einen Stock nach der Drohne wirft. Dann bricht das Video ab.