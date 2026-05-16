Nobelpreisträger auf Besuch in der alten Heimat

In den Köpfen vieler bleiben neben der großartigen Werke auch politische Äußerungen Handkes, mit denen er polarisierte: Stark kritisiert wurde seine Haltung im Jugoslawienkrieg; er sah den Massenmord in Srebrenica nicht als Völkermord; wohl aber als Brudermord, und das sei was viel Schlimmeres. Er hielt sogar bei der Beerdigung des als Kriegsverbrecher wegen Völkermords angeklagten Slobodan Milošević eine Rede. Im Vorjahr ließ Handke erneut aufhorchen, als er in einem Interview mit dem ORF sagte: „Ich kann das Wort Demokratie nicht mehr ausstehen.“ Heutige Demokratien seien oftmals Scheindemokratien.