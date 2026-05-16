Teures E-Bike aus Innsbrucker Keller gestohlen

Einen enormen Schaden erlitt der Besitzer eines E-Bikes! Unbekannte Täter stahlen das Bike aus dem Keller in Innsbruck. Das Objekt der Begierde war mit einem Schloss versperrt.
Zum Einbruch in ein versperrtes Kellerabteil in Innsbruck kam es zwischen Montag, 19 Uhr, und Freitag, 14.30 Uhr. Dort hatte der Besitzer sein E-Bike der Marke KTM, Macina Touring 750 LDT versperrt und abgestellt.
Unbekannte Täter brachen jedoch in das Abteil ein und stahlen das Bike. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.
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