Schock im Gebetsgarten: Jesus und Maria geköpft!

Der Garten am Marchfeldkanal ist eine spirituelle Oase für Spaziergänger und Freizeitsportler, in Privatbesitz und öffentlich zugänglich. Hier holen sich auch Frauen Kraft, die ihre Kinder verloren haben. Die Einrichtung gehört nicht zur Erzdiözese Wien, obwohl hier mitunter heilige Messen abgehalten werden. Daher wurde Montag gleich der Pfarrer in Stammersdorf informiert, der sich an Frau Warecka wandte.