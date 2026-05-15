Gänsehaut | Ein bisschen Frieden

Gänsehaut. „Insieme – unite, unite Europe“: Song-Contest-Songs von ehedem wie jener des Italieners Toto Cutugno haben wir in dieser Woche, wo in Österreich, in Wien alles im Zeichen des ESC steht, auch wieder im Radio zu hören bekommen. Was wir ebenfalls im Radio hörten: Ein Musik-Experte erklärte, den Song Contest gewinne man mit Gänsehaut-Auftritten. Jener von Toto Cutugno: Das war so einer. 1990, als der Eiserne Vorhang, der Europa jahrzehntelang harsch in zwei Blöcke geteilt hatte, zerbröckelte, als auch die österreichische Starterin Simone beim Song Contest „Keine Mauern mehr“ herbeisang, da eroberte der Italiener im Finale in Zagreb die Herzen der Europäer. Er sang in seiner Muttersprache von den beiden Teilen Europas: „Mit dir, so weit entfernt und so verschieden. Mit dir, einem Freund, den ich verloren glaubte. Du und ich, mit dem gleichen Traum.“