770-Einwohner-Ort: „Ohne Hotels keine Zukunft“
Bürgermeister besorgt
Die Gemeinde Rußbach am Pass Gschütt zählt gerade einmal 770 Einwohner und schrumpft langsam. Bürgermeister Stefan Lanner vermisst einen touristischen Leitbetrieb. Ohne diesen sehe es bald düster aus. „Ohne Hotels keine Zukunft“, ist er alarmiert.
Das Jahr 2027 wird für Rußbach eines der wichtigsten in der Geschichte sein. Die Lammertalgemeinde, kurz vor der oberösterreichischen Grenze, am Fuße des Skigebietes Dachstein-West, inmitten einer Idylle aus Wald und Bergen, ist nämlich am Scheideweg. „Läuft alles gut, kann 2027 mit dem Bau begonnen werden“, hofft Ortschef Stefan Lanner.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.