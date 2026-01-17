770-Einwohner-Ort: „Ohne Hotels keine Zukunft“

Das Jahr 2027 wird für Rußbach eines der wichtigsten in der Geschichte sein. Die Lammertalgemeinde, kurz vor der oberösterreichischen Grenze, am Fuße des Skigebietes Dachstein-West, inmitten einer Idylle aus Wald und Bergen, ist nämlich am Scheideweg. „Läuft alles gut, kann 2027 mit dem Bau begonnen werden“, hofft Ortschef Stefan Lanner.