„So sterben ländliche Gebiete auf alle Fälle aus“

Tatsächlich sind Mikro-Öffis in der Raumordnung nicht als Öffi-Anbindung erfasst. Kurz zur Erklärung: Wer Grünland in Bauland verwandeln will, muss diverse Kriterien erfüllen. Am Land zählt hier, dass innerhalb von 500 Metern Entfernung ein öffentliches Verkehrsmittel zur Verfügung stehen soll. Gassner versteht die Welt nicht mehr: „So sterben ländliche Gebiete auf alle Fälle weiterhin aus.“