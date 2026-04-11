Viele E-Scooter werden in zwei Wochen illegal

Es gäbe zwar Sets zum Nachrüsten der E-Scooter, weiß der Verkehrsexperte. Bei manchen Modellen sei das auch tatsächlich machbar, bei anderen nur mit hohem Aufwand und bei manchen Modellen funktioniere ein Nachrüsten einfach gar nicht, bedauerte er. Wenig Verständnis hat Wolf auch für die festgelegte Position des Blinkers. Bei manchen Personen sei das Licht an den Lenkgriffen von hinten nicht sichtbar. Er würde es deswegen bevorzugen, wenn jeder selbst entscheiden könnte, wo man den Blinker montiert. Im Gesetz ist das aber nicht vorgesehen.