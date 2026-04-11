Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Strengere Regeln

Viele E-Scooter werden in zwei Wochen illegal

Österreich
11.04.2026 09:03
Ab Anfang Mai könnten deutlich weniger E-Scooter auf der Straße unterwegs sein.
Ab Anfang Mai könnten deutlich weniger E-Scooter auf der Straße unterwegs sein.(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ab 1. Mai gelten strengere Regeln für E-Scooter – damit dürfen künftig viele der Gefährte nicht mehr auf die Straße. Denn die Gesetzesnovelle sieht vor, dass die motorisierten Roller mit Blinker ausgestattet sein müssen. Bei manchen Modellen ist eine Nachrüstung aber überhaupt nicht oder nur mit großem Aufwand möglich.

0 Kommentare

Zu den Neuerungen zählen eine Helmpflicht für Fahrer unter 16 Jahren und verpflichtende Blinker an den Lenkgriffen der Fahrzeuge. Dennoch würden auch die nicht nachrüstbaren Modelle noch verkauft – teils zu Schleuderpreisen, kritisiert der ÖAMTC.

Bei Nichteinhaltung der gesetzlichen Änderungen drohen Strafen. Der Automobilclub versucht, bei den Strafen Übergangsfristen zu erwirken, berichtete ÖAMTC-Verkehrsjurist Matthias Wolf.

Blinker muss an Lenkgriffen sitzen
Österreich ist bei der Umsetzung relativ streng. Im Online-Handel gibt es zum Beispiel Blinker, die man hinten an die Bremse montieren kann, auch Helme mit Blinklichtern sind im Handel erhältlich. Das alles ist nicht erlaubt. „Die Blinker müssen an den Lenker-Enden angebracht werden“, so Wolf. Und sie müssten einen gewissen Impuls haben – also eine bestimmte Blink-Anzahl pro Minute.

Der ÖAMTC fürchtet, dass viele unbrauchbare E-Scooter illegal entsorgt werden könnten.
Der ÖAMTC fürchtet, dass viele unbrauchbare E-Scooter illegal entsorgt werden könnten.(Bild: Christian Müller - stock.adobe.com)

  Es gäbe zwar Sets zum Nachrüsten der E-Scooter, weiß der Verkehrsexperte. Bei manchen Modellen sei das auch tatsächlich machbar, bei anderen nur mit hohem Aufwand und bei manchen Modellen funktioniere ein Nachrüsten einfach gar nicht, bedauerte er. Wenig Verständnis hat Wolf auch für die festgelegte Position des Blinkers. Bei manchen Personen sei das Licht an den Lenkgriffen von hinten nicht sichtbar. Er würde es deswegen bevorzugen, wenn jeder selbst entscheiden könnte, wo man den Blinker montiert. Im Gesetz ist das aber nicht vorgesehen.

Schleuderpreise bei nicht nachrüstbaren Ausführungen
Kritik übt Wolf auch daran, dass nicht nachrüstbare E-Scooter weiterhin im Handel verkauft werden, noch dazu mit Rabatten. Auf die neue Rechtslage werde nicht ausreichend bzw. nur im Kleingedruckten hingewiesen, bemängelte der Jurist. Wer jetzt einen Roller ohne Blinker kauft – wenn auch günstig -, kann ihn in gut zwei Wochen möglicherweise nicht mehr verwenden.

Lesen Sie auch:
E-Mopeds, die aktuell als Fahrräder gelten, werden in das Kraftfahrgesetz überführt und damit ...
Was sich nun ändert
Ab Mai gelten in Österreich neue Straßenregeln
26.02.2026
Rauchentwicklung
E-Scooter in Brand: Evakuierung von Wohnhaus
09.04.2026
Polizei sucht Zeugen
Dornbirn: E-Scooter-Fahrer fährt 19-Jährige um
09.04.2026

  Das könnte dazu führen, dass E-Scooter kostenpflichtig entsorgt werden müssen, was in der Praxis wohl oft nicht passieren wird, befürchtet der ÖAMTC. Eine fachgerechte Entsorgung würde Kosten verursachen. „Die Scooter landen dann im Donaukanal“, vermutet Wolf.

Aus gesetzlicher Sicht werden E-Scooter mit 1. Mai offiziell zum Fahrzeug erklärt. Lenker bis 16 Jahre müssen ab diesem Datum einen Helm tragen. Zusätzlich zum Blinker am Ende eines jeden Lenkgriffs müssen die E-Scooter mit Bremse, Hupe oder Klingel, weißen Rückstrahlern nach vorne, roten Rückstrahlern nach hinten und gelben Rückstrahlern zur Seite ausgestattet sein. Bei Dunkelheit oder schlechter Sicht ist zusätzlich ein weißes Vorderlicht und ein rotes Rücklicht erforderlich. Die Alkoholgrenze für Lenkerinnen und Lenker von E-Scootern sinkt von 0,8 auf 0,5 Promille.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Österreich
11.04.2026 09:03
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
E-Scooter
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Großbrand in Rio
Dach der Olympischen Radrennbahn in Flammen
„Vorsätzliche Tat“
Journalist bei Drohnenangriff in Gaza getötet
Kanlaon wieder aktiv
Philippinen: Vulkan spuckt 1,2 km hohe Aschwolke
In Deutschland sind die Spritpreise zum ersten Mal seit fast zwei Wochen leicht gesunken. ...
Erstmals seit Wochen
Spritpreise in Deutschland sind leicht gesunken
„Ich dachte, ich träume“: Die Begegnung mit dem Riemenfisch ist für die Meeresbiologin wohl ...
Surrealer Moment
Taucherin trifft plötzlich auf Weltuntergangsfisch
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Afghanische Familien müssen Österreich verlassen
92.372 mal gelesen
Auch eine alleinerziehende Mutter blitzte beim VwGH ab (Symbolbild).
Innenpolitik
Kickl soll zu Ostern mit FlixBus in Ukraine reisen
83.254 mal gelesen
Die Freiheitlichen hatten sich darüber echauffiert, dass die Ukrainer auf Steuerzahler-Kosten ...
Österreich
Betrug über ID Austria: So zockten Täter Finanz ab
75.692 mal gelesen
Krone Plus Logo
Sichergestelltes Betrügergeld nach einer Razzia im März 2026.
Innenpolitik
Kickl soll zu Ostern mit FlixBus in Ukraine reisen
2056 mal kommentiert
Die Freiheitlichen hatten sich darüber echauffiert, dass die Ukrainer auf Steuerzahler-Kosten ...
Wirtschaft
Energieschock: Experten fordern härteres Sparpaket
1312 mal kommentiert
Laut WIFO-Chef Gabriel Felbermayr fehlen Milliarden – Österreich steht damit neuerlich vor einem ...
Gericht
Afghanische Familien müssen Österreich verlassen
1156 mal kommentiert
Auch eine alleinerziehende Mutter blitzte beim VwGH ab (Symbolbild).
Mehr Österreich
Strengere Regeln
Viele E-Scooter werden in zwei Wochen illegal
Langes Hin und Her
Mini-Brücke für knapp eine Million Euro eröffnet
Mann (63) im Spital
Rauchalarm in Wohnheim: Bewohner wurden evakuiert
Schwer verletzt
Graz: 68-Jährige wurde von Straßenbahn mitgerissen
Krone Plus Logo
Eltern gegen Behörde
Kinder kommen seit Jahren nicht in Schule unter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf