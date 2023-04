Fall Mifepriston: Der US-Kreuzzug gegen Frauen

Was hätte die Aufhebung der Zulassung für Auswirkungen?

Mifepriston dürfte nicht mehr vertrieben oder verschrieben werden. Das hätte Folgen für die Gesundheitsversorgung von Millionen Menschen in den USA. Ungewollt Schwangere müssten auf unsicherere Methoden zurückgreifen. Experten gehen zudem davon aus, dass mehr Kinder in ärmliche Verhältnisse geboren werden würden. Zudem wird vor einer Zunahme von häuslicher Gewalt und anderen prekären Lebensverhältnissen gewarnt. Viele Menschen können es sich einfach nicht leisten, in einen anderen Bundesstaat zu reisen.