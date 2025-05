Abtreibungsrecht: Hirntote Frau darf nicht sterben

In den USA wurden Uhren zurückgedreht

Das strenge Abtreibungsrecht in Georgia trat 2022 in Kraft, nachdem der Oberste Gerichtshof der USA das landesweite Recht auf Abtreibung aufgehoben hatte. Seither liegt die Zuständigkeit für das Abtreibungsrecht bei den einzelnen Staaten. Trump hatte in seiner ersten Amtszeit (2017-21) drei konservative Richter für den Supreme Court nominiert, was das Kräfteverhältnis am Obersten Gericht deutlich zugunsten der Konservativen veränderte und die Entscheidung gegen das landesweite Recht auf Abtreibung herbeiführte.