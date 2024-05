„Schmerzt da das violette Herz, Alexander Gorgon?“

krone.at: Die Ekstraklasa ist in Österreich abseits der polnischen Community wohl eher eine große Unbekannte. Wie schätzt Du das Niveau der Liga hier im Vergleich mit jener in Österreich oder in Kroatien ein?

Alexander Gorgon: Jede Liga hat so ihre Besonderheiten. In Kroatien wird zum Beispiel extrem viel Wert auf technischen Fußball gelegt – wo die Intensität vielleicht nicht so groß ist, wo einmal abgekappt wird, wo vielleicht einmal quergespielt wird. Hier in Polen geht es schon ziemlich geradlinig zu, zielstrebig aufs Tor zu, wo man in jedem Zweikampf die Physis zu spüren bekommt. Sie ist bei vielen nicht wirklich auf dem Schirm, die polnische Ekstraklasa, aber ich glaube, dass es da noch sehr viele Reserven gibt punkto Marketing. Es gibt hier in jeder Runde schon einige Topspiele ...