Eklat um beendete „Aktuelle Stunde“ im Landtag

Wort-Entzug

Einwallner sprach – beim nun nächsten Tagesordnungspunkt – von einem Skandal und einer einzigartigen Beschneidung der Rechte der Abgeordneten. Er empörte sich über Sonderegger („Ich kann Sie als Landtagspräsident nicht mehr ernst nehmen“) und ignorierte mehrere Rufe zur Sache, bis ihm das Wort entzogen wurde. Hammerer wies den Vorwurf, Spielchen zu spielen, zurück – es sei ein normaler Vorgang in einem Parlament, dass man schaue, wer sich sonst noch melde und inzwischen abwarte. „Zu welcher Zeit in der Geschichte hat man zu solchen Maßnahmen gegriffen?“, fragte sie. Auch ihr wurde das Wort entzogen.