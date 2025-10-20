Wallner pocht bei Spitalsreform auf eigenen Weg

Dornbirner Bürgermeister tanzt aus der Reihe

Zudem scheint sich Rüscher bei ihrem Vorhaben einige Steine selbst in den Weg zu legen. So sah sich die gelernte Kommunikationsexpertin unlängst mit massiven Vorwürfen des Dornbirner Bürgermeisters konfrontiert. Markus Fäßler (SPÖ), der als einziger Vorarlberger Bürgermeister noch Herr über ein städtisches Spital ist, sprach von Verhandlungen, bei denen es „von Beginn an keine belastbaren Grundlagen“ gegeben habe. Einladungen zu Gesprächen seien kurzfristig verschickt worden, Unterlagen sehr kurzfristig oder unvollständig, gestellte Fragen seien unbeantwortet geblieben. Ungeklärt ist aus Fäßlers Sicht auch, ob es im Rahmen des strategischen Zukunftspapiers 2040 pro Region (Nord und Süd) nur noch je ein Krankenhaus geben soll. „Das Land fährt diesbezüglich einen Zickzack-Kurs, mal so, mal so, bei jeder Besprechung eine neue Situation.“