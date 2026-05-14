Exclusive Interview
Alaba: “I’m very grateful for Real’s support”
Austria’s soccer star looks back on the highs and lows of his time at Real Madrid—the meeting with him at the training center was a very special experience in many ways
A visit with David Alaba at Real Madrid’s training center. The initial request for this meeting was made in January. To finally confirm the interview last week, several forms had to be filled out and sent with an official newspaper stamp and the signature of the editor-in-chief. Before heading to the 120-hectare Ciudad Real Madrid in Valdebebas with krone.tv colleagues Christoph Fuchs-Grünbühel and Marco Cornelius, there was a thorough check and verification against an email from the press department.
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