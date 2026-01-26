EU-Verzicht auf Russland-Gas endgültig beschlossen

Ungarn: Einstimmigkeitsprinzip wurde umgangen

Ungarns Außenminister Péter Szijjártó kündigte am Montag an, dass sein Land gegen die Verordnung Klage beim Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) einreichen werde, sobald diese im Amtsblatt der EU erscheine. Seiner Ansicht nach handelt es sich nämlich um eine Sanktion in Form einer Verordnung in Handelsfragen, damit kein einstimmiger Beschluss seitens der Mitgliedsländer notwendig gewesen sei. Szijjártó betonte auch, dass im Vertrag über die Arbeitsweise der EU festgelegt sei, dass die Nationalstaaten selbst darüber entscheiden dürfen, welche Energieträger sie verwendeten.