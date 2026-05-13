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Wenninger will Titel

Mit Vollgas und Kraft der Bohne zur Premiere

Frauenfußball
13.05.2026 12:00
Carina Wenninger (Mi.) will mit der Austria Serien-Titelgewinner St. Pölten ablösen.
Carina Wenninger (Mi.) will mit der Austria Serien-Titelgewinner St. Pölten ablösen.(Bild: GEPA)
Porträt von Christian Mayerhofer
Von Christian Mayerhofer

ÖFB-Legende Carina Wenninger kämpft mit der Austria am Donnerstag im Cupfinale gegen Salzburg um den ersten nationalen Titel. Die violette Kapitänin liebt Kaffee, ihre Vespa und den Spirit im Team. „Wir haben tolle Menschen“, so die 35-Jährige, „den Pokal zu holen, wäre für den Klub ganz besonders.“

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„Ich gehe gerne in Kaffeehäuser oder Coffeeshops und finde das Ambiente toll. Ich liebe Wien alleine schon deswegen.“ Ja, Carina Wenninger ist Kaffee-Fan. Legt bei einigen Tassen pro Tag viel Wert auf hohe Qualität, wie sie der „Krone“ verrät. „Ob schokoladig oder fruchtig – mich interessiert Anbau, Verarbeitung und ob fair bezahlt wird“, so die ÖFB-Legende, die nach 15 Bayern-Jahren vor allem in Rom als AS-Roma-Legionärin auf ihre Kaffee-Rechnung kam.

Wenninger liebt den Kaffeegenuss, hat selbst eine tolle Maschine daheim.
Wenninger liebt den Kaffeegenuss, hat selbst eine tolle Maschine daheim.(Bild: Carina Wenninger)

Die Ex-Teamkapitänin, die auch eine Vorliebe für ihre Vespa hat, gerne Podcasts hört, ins Fitnessstudio oder wandern geht, hat mit der Austria am Donnerstag (14.30) das erste Saison-Highlight: Im ÖFB-Cupfinale im neuen Sportclub-Stadion soll vor wohl über 3000 Fans (Besucher-Rekord) gegen Red Bull Salzburg der Premieren-Titel für die Viola-Frauen her! „Wir sind selbstbewusst, wollen unbedingt den Pokal. Alles andere wäre gelogen“, betont die 35-jährige Kapitänin und Abwehrchefin. „Ich selbst habe in Deutschland und Italien jeweils Meister- und Cup-Titel gewonnen, in Österreich aber noch nicht. Daher wäre das super. Auch für den gesamten Verein.“

Mit Trainer Stefan Kenesei (re.) vor dem Cupfinale gegen Red Bull Salzburg.
Mit Trainer Stefan Kenesei (re.) vor dem Cupfinale gegen Red Bull Salzburg.(Bild: GEPA)

Wenninger schwärmt von der Austria, in der Bundesliga unbesiegt auf Meisterkurs. „Wir haben eine tolle, fitte Mannschaft, eine gute Mischung und eine klare Spielidee. Wir verteidigen als Team stark, haben das auch international gezeigt. Und: Wir haben tolle Menschen im Kader und im Staff um Trainer Stefan Kenesei.“ Die 127-fache Nationalspielerin, für die eine Rückkehr ins ÖFB-Team kein Thema war, versucht bei Violett auch „Anlaufstelle für junge zu sein“. Dazu ist sie im Talentecoaching ab der U16 und im Sponsoring-/Businessbereich tätig.

Carina fährt gerne mit der Vespa durch die Stadt.
Carina fährt gerne mit der Vespa durch die Stadt.(Bild: Carina Wenninger)

Übrigens verfolgt die Wahl-Wienerin auch Ex-Verein Rapid. Nach ihrem Wechsel im Sommer 2024 gab’s „einen Mega-Shitstorm und Beschimpfungen. Das musste nicht sein. Dass die Grünen jetzt aufsteigen, tut dem heimischen Frauenfußball gut. Das bringt mehr Fans und packende Duelle.“ Aber jetzt zählt nur die Austria, der erste Titel. Und natürlich der Kaffeegenuss...

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