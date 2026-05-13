Mit Vollgas und Kraft der Bohne zur Premiere

Die Ex-Teamkapitänin, die auch eine Vorliebe für ihre Vespa hat, gerne Podcasts hört, ins Fitnessstudio oder wandern geht, hat mit der Austria am Donnerstag (14.30) das erste Saison-Highlight: Im ÖFB-Cupfinale im neuen Sportclub-Stadion soll vor wohl über 3000 Fans (Besucher-Rekord) gegen Red Bull Salzburg der Premieren-Titel für die Viola-Frauen her! „Wir sind selbstbewusst, wollen unbedingt den Pokal. Alles andere wäre gelogen“, betont die 35-jährige Kapitänin und Abwehrchefin. „Ich selbst habe in Deutschland und Italien jeweils Meister- und Cup-Titel gewonnen, in Österreich aber noch nicht. Daher wäre das super. Auch für den gesamten Verein.“