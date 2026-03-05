Vorteilswelt
Filmset statt Schule

Ex-Kinderstar Hilary Duff erhielt „null Bildung"

Society International
05.03.2026 12:17
Porträt von krone.at
Von krone.at

Hilary Duff glaubt, sie habe aufgrund ihrer Arbeit als Kind an TV- und Filmsets „null Bildung“ erhalten. Die 38-jährige Sängerin und Schauspielerin begann ihre Karriere im Alter von nur zehn Jahren und wurde mit 14 zum bekannten Gesicht, als sie die Hauptrolle in der Disney-Serie „Lizzie McGuire“ übernahm.

Dadurch blieb jedoch wenig Zeit zum Lernen – sie besitzt nicht einmal einen GED-Abschluss (General Educational Development), der einem High-School-Diplom für Personen entspricht, die ihre Schulausbildung nicht abgeschlossen haben.

Mit Bildungsstand „zufrieden“
Im Podcast „Table Manners“ mit Jessie und Lennie Ware sagte sie: „[Ich bekam] null Bildung, aber ich weiß viel über viele Dinge.“ Auf die Frage, ob sie zu Hause unterrichtet wurde, fügte sie hinzu: „Meine Mom meinte irgendwann: Kannst du nicht einfach deinen GED machen?“

Obwohl sie keinen GED-Abschluss gemacht hat, ist Hilary mit ihrem Bildungsstand „zufrieden“ und hat kein Bedürfnis, als Erwachsene zur Schule zurückzukehren.

Sie sagte: „Ich habe das Gefühl, ich habe mich in den Dingen, die mich interessiert haben, selbst weitergebildet. Ich liebe es zu lesen. Ich meine, ich habe nicht so viel Zeit, wie ich gern hätte, aber ich lese wirklich gern.“

In anderen Bereichen Stärken gebildet
Auf die Frage, ob sie heute noch einmal eine formale Ausbildung beginnen würde, antwortete sie: „Ich glaube, ich bin über den Punkt hinaus, an dem es mich kümmert, dass meine schulische Bildung nicht großartig war, weil ich denke, dass ich in anderen Bereichen Stärken entwickelt habe – und das hilft irgendwie. Und ich scheue mich nicht, Fragen zu stellen, wenn ich etwas nicht weiß.“

Hilary Duff
Hilary Duff(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Craig Barritt)

Teenagersohn als Lehrer
Hilary ist Mutter des 13-jährigen Luca aus ihrer Ehe mit Mike Comrie sowie von Banks (7), Mae (4) und dem 22 Monate alten Townes mit ihrem Ehemann Matthew Koma. Sie findet es „cool“, dass sie von ihrem Teenagersohn lernt.

Sie sagte: „Ehrlich gesagt ist es etwas total Schönes, eine Verbindung zu meinem Kind zu haben und mir von ihm Dinge beibringen zu lassen, die ich nicht wusste – weil er eine wirklich großartige Ausbildung bekommt.“ Die Schauspielerin aus „Younger“ betonte, dass es für ihre eigenen Kinder „viel wichtiger“ sein werde, eine bessere Ausbildung zu bekommen als sie selbst.

