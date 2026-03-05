Ex-Kinderstar Hilary Duff erhielt „null Bildung“

In anderen Bereichen Stärken gebildet

Auf die Frage, ob sie heute noch einmal eine formale Ausbildung beginnen würde, antwortete sie: „Ich glaube, ich bin über den Punkt hinaus, an dem es mich kümmert, dass meine schulische Bildung nicht großartig war, weil ich denke, dass ich in anderen Bereichen Stärken entwickelt habe – und das hilft irgendwie. Und ich scheue mich nicht, Fragen zu stellen, wenn ich etwas nicht weiß.“