Gemietetes Motorrad mitten in Innsbruck gestohlen

Ein böses Ende nahm eine Ausfahrt eines Brasilianers (63) mit einem gemieteten Motorrad in Innsbruck. Der Mann stellte das Bike in der Universitätsstraße ab, als er zurückkehrte, war die Maschine weg.
Der 63-jährige Brasilianer stellte das gemietete, hochpreisige Motorrad gegen Mittag im Bereich der Universitätsstraße in Innsbruck ab. Er aktivierte auch die Lenkradsperre.
Als er in den Abendstunden wieder zurück zum Abstellort kehrte, dürfte er einen großen Schrecken erlebt haben. Das Motorrad war nicht mehr auffindbar. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro.
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