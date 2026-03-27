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Oscar-Verleihung verlässt Hollywood und zieht um!

Society International
27.03.2026 08:27
Die Oscar-Verleihung zieht von Hollywood nach L.A. Downtown und wird künftig auf Youtube ...
Die Oscar-Verleihung zieht von Hollywood nach L.A. Downtown und wird künftig auf Youtube übertragen.(Bild: AP/Matt Sayles)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Bei der 101. Oscar-Verleihung in drei Jahren wird einiges anders sein – und danach wohl auch so bleiben. Das größte Spektakel der Filmbranche wechselt nicht nur vom Fernsehen zu YouTube, auch die Bühne für die vielen Stars und Auszeichnungen wird innerhalb von Los Angeles umziehen. 

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Von Hollywood und dem legendären Dolby Theatre geht es in den etwa 14 Kilometer entfernten Entertainmentkomplex L.A. Live in der Innenstadt.

Viele Namen, viele Awards
Im dortigen Peacock Theater werden schon seit Jahren fast immer die wichtigsten US-Fernsehpreise vergeben, die Primetime Emmy Awards. Das Peacock Theater hieß einst Nokia Theatre (2007 bis 2015), dann Microsoft Theater (2015 bis 2023) und trägt seit 2023 seinen jetzigen Namen – benannt nach einem Streamingdienst von NBC Universal aus dem Medienkonzern Comcast.

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Zehnjahres-Vertrag
Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences, die die Oscars verleiht, hat nach eigenen Angaben eine Zehn-Jahres-Vereinbarung mit der Anschutz Entertainment Group (AEG) getroffen, die das Peacock Theater und auch die gegenüberliegende Crypto.com-Arena betreibt, das frühere Staples Center. Dort findet seit dem Jahr 2000 meistens die Zeremonie der Grammy Awards statt, der wichtigsten amerikanischen Musikpreise.

Der kürzlich erweiterte Vorplatz von L.A. Live werde bei den Oscars „als Veranstaltungsort für den roten Teppich und weitere Events dienen“, teilte die Academy mit. „Bis zur 100. Verleihung im Jahr 2028“ werde man aber weiterhin im Dolby Theatre zu Gast und – in den USA – live auf ABC zu sehen sein.

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