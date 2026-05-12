Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Play-offs als Rettung

Gelingt über Umwege der Durchmarsch?

Fußball Unterhaus
12.05.2026 10:07
Kreuttal-Goalgetter Berkan Tan und Co. träumen noch vom Aufstieg.
Kreuttal-Goalgetter Berkan Tan und Co. träumen noch vom Aufstieg.(Bild: Kreuttal)
Porträt von Kilian Wazik
Von Kilian Wazik

Der SC Kreuttal kämpft in der 1. Klasse Nord um den Aufstieg, könnte von einem möglichen Play-off profitieren. Zuletzt dämpfte aber eine bittere Derbyniederlage im Spitzenkampf die Euophorie...

0 Kommentare

Drei Aufsteiger und ein Kellerteam mischen um die Krone mit – mit diesem Aufstiegskampf hatte in der 1. Klasse Nord wohl niemand gerechnet. Mitten drin: der SC Kreuttal, der nach dem letztjährigen Meistertitel in der 2. Klasse jetzt vor dem Durchmarsch steht .

„Müssen zuerst Zweiter werden“
Dafür muss man aber wohl auf ein mögliches Aufstiegs-Play-off hoffen, Leader Großebersdorf liegt nämlich bereits fünf Punkte vor den zweitplatzierten Kreuttalern. „Das wäre natürlich lässig, aber wir wollen nichts überstürzen, müssen dafür zuerst Zweiter werden“, so Sportchef Richard Wagner über die große Chance. Diese würde sich ergeben, wenn aus der Gebietsliga Nord/Nordwest niemand in die nördlichen 2. Klassen absteigen würde.

Ende der langen Trefferserie
Einen kleinen Rückschlag musste die 1467-Seelen-Gemeinde am vergangenen Wochenende allerdings hinnehmen, gab’s eine 0:2-Derby-Niederlage gegen Tabellennachbar Kronberg. „Das war leider zu wenig, extrem bitter“, so Wagner. Vor rund 400 Zusehern blieb die beste Offensive der Liga (63 Volltreffer) um Stürmerduo Berkan Tan und Ali Kaya, das erste Mal seit Mitte August (!) ohne Tor. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball Unterhaus
12.05.2026 10:07
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Quadfahrer mussten am Gaberl vor Hagel flüchten
113.594 mal gelesen
Später Schneefall? Ein Hagelsturm verwandelte das steirische Gaberl in einer „Winterlandschaft“.
Oberösterreich
Zwei Kinder bei Frontalcrash teils schwer verletzt
107.919 mal gelesen
Beide Fahrzeuge wurden bei dem Aufprall schwer beschädigt.
Tirol
„Meine Tochter wurde wie letzter Dreck entsorgt“
102.871 mal gelesen
Was viele nicht glauben wollen: Auch Kinder und Jugendliche konsumieren Drogen.
Chronik
Einbrecher getötet: Wolfgang W. freigesprochen
1518 mal kommentiert
Der Angeklagte kam auch zum Prozessfinale am Montag im hellen Anzug samt Krawatte.
Kolumnen
Das Rendezvous der SPÖ mit der Wirklichkeit
881 mal kommentiert
Als Demonstranten seine Rede störten, gab Wiens Bürgermeister Michael Ludwig lautstark Paroli.
Außenpolitik
Putin: Krieg in Ukraine „neigt sich dem Ende zu“
719 mal kommentiert
Wladimir Putin zeigte sich am 9. Mai bei der Militärparade am „Tag des Sieges“ noch ...
Mehr Fußball Unterhaus
Hoffen auf Reform
Gerersdorf-Sulz und die „verflixte Sieben“
Play-offs als Rettung
Gelingt über Umwege der Durchmarsch?
FAN.AT SPIEL DER RUNDE
„Da sind sie uns noch mal davongekommen“
Heimo Pfeifenberger
Fußballlegende hat einen neuen Job gefunden
Sport Tv Logo
Spiel der Runde
Wenn der Platzwart über 400 Tore am Konto hat

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf