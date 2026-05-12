Gelingt über Umwege der Durchmarsch?

Der SC Kreuttal kämpft in der 1. Klasse Nord um den Aufstieg, könnte von einem möglichen Play-off profitieren. Zuletzt dämpfte aber eine bittere Derbyniederlage im Spitzenkampf die Euophorie...
Drei Aufsteiger und ein Kellerteam mischen um die Krone mit – mit diesem Aufstiegskampf hatte in der 1. Klasse Nord wohl niemand gerechnet. Mitten drin: der SC Kreuttal, der nach dem letztjährigen Meistertitel in der 2. Klasse jetzt vor dem Durchmarsch steht .
„Müssen zuerst Zweiter werden“
Dafür muss man aber wohl auf ein mögliches Aufstiegs-Play-off hoffen, Leader Großebersdorf liegt nämlich bereits fünf Punkte vor den zweitplatzierten Kreuttalern. „Das wäre natürlich lässig, aber wir wollen nichts überstürzen, müssen dafür zuerst Zweiter werden“, so Sportchef Richard Wagner über die große Chance. Diese würde sich ergeben, wenn aus der Gebietsliga Nord/Nordwest niemand in die nördlichen 2. Klassen absteigen würde.
Ende der langen Trefferserie
Einen kleinen Rückschlag musste die 1467-Seelen-Gemeinde am vergangenen Wochenende allerdings hinnehmen, gab’s eine 0:2-Derby-Niederlage gegen Tabellennachbar Kronberg. „Das war leider zu wenig, extrem bitter“, so Wagner. Vor rund 400 Zusehern blieb die beste Offensive der Liga (63 Volltreffer) um Stürmerduo Berkan Tan und Ali Kaya, das erste Mal seit Mitte August (!) ohne Tor.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.