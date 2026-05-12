Gelingt über Umwege der Durchmarsch?

Drei Aufsteiger und ein Kellerteam mischen um die Krone mit – mit diesem Aufstiegskampf hatte in der 1. Klasse Nord wohl niemand gerechnet. Mitten drin: der SC Kreuttal, der nach dem letztjährigen Meistertitel in der 2. Klasse jetzt vor dem Durchmarsch steht .



„Müssen zuerst Zweiter werden“

Dafür muss man aber wohl auf ein mögliches Aufstiegs-Play-off hoffen, Leader Großebersdorf liegt nämlich bereits fünf Punkte vor den zweitplatzierten Kreuttalern. „Das wäre natürlich lässig, aber wir wollen nichts überstürzen, müssen dafür zuerst Zweiter werden“, so Sportchef Richard Wagner über die große Chance. Diese würde sich ergeben, wenn aus der Gebietsliga Nord/Nordwest niemand in die nördlichen 2. Klassen absteigen würde.



