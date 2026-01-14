Steuersenkung: Viele Lebensmittel werden billiger

Die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel dürfte auf fünf Prozent sinken. Darauf hat sich die Koalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS nach „Krone“-Informationen bei ihrer Regierungsklausur geeinigt.
Die Senkung der Mehrwertsteuer war von der SPÖ seit längerem gefordert worden, etwa von Parteichef Andreas Babler vergangenen Herbst. Wirksam werden soll die Halbierung der Steuer mit Mitte des Jahres.
Welche Nahrungsmittel auf diesem Weg billiger werden, muss erst entschieden werden. Gegenfinanziert werden soll das kostspielige Vorhaben über eine Abgabe auf nicht recycelbares Plastik. Dazu soll eine Paketabgabe für Drittstaatspakete, also Sendungen aus Nicht-EU-Ländern, kommen.
Auch auf den günstigen Industriestromtarif von fünf Cent pro Kilowattstunde hat sich die Koalition geeinigt. Ausführlich sollen die Ergebnisse der Klausur heute zu Mittag vorgestellt werden.
