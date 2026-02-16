Ukrainischer Ex-Minister bei Ausreise verhaftet

Der ehemalige Energieminister der Ukraine, Herman Haluschtschenko, ist im Zusammenhang mit einer weitreichenden Korruptionsaffäre festgenommen worden. Für ihn klickten die Handschellen am Wochenende, als er versuchte, das Land zu verlassen.
Haluschtschenko werden unter anderem Geldwäsche und die Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen, wie die Staatsanwaltschaft zur Korruptionsbekämpfung am Montag mitteilte.
Einen Namen nannte die Behörde nicht, allerdings hieß es in einer Erklärung auf Telegram, dass es sich um den von 2021 bis 2025 amtierenden Energieminister der Ukraine handelt. Während dieser Zeit hatte Haluschtschenko das Amt inne.
Nach seiner Zeit als Energieminister folgten ein paar Monate als Justizminister, ehe der Politiker rund um Korruptionsvorwürfe suspendiert wurde und er anschließend zurücktrat.
In der „Midas“-Affäre rollten schon mehrere Köpfe
Die Festnahme steht im Zusammenhang mit dem sogenannten „Midas“-Fall, benannt nach dem aus der griechischen Mythologie bekannten, maßlos gierigen König Midas, der alles, was er angriff, in Gold verwandelte. Dabei geht es um ein mutmaßliches Schmiergeldsystem bei der staatlichen Atomenergiebehörde, in das hochrangige Beamte und Wirtschaftsvertreter verwickelt sein sollen.
Wegen der Affäre waren bereits die beiden vorigen Energieminister sowie der Stabschef von Präsident Wolodymyr Selenskyj zurückgetreten. Alle drei haben die Vorwürfe zurückgewiesen.
Der Nationalen Antikorruptionsbehörde der Ukraine zufolge erhielt die kriminelle Organisation während der Amtszeit des nun festgenommenen Verdächtigen mehr als 112 Millionen Dollar aus illegalen Aktivitäten im Energiesektor. Die Ermittlungen stützten sich auf Material aus der Ukraine sowie aus der internationalen Zusammenarbeit mit Behörden mehrerer anderer Staaten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.