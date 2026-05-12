Interieur, Musik und Kulinarik bei den Design Days

Vielfältiges Programm

Aber auch musikalisch wurde an diesen Tagen einiges geboten: So brachten Freitagabend erstmals „Alle Farben“ den Wolkenturm mit ihren Club-Beats zum Beben. Davor eröffnete Peter Sax & Band den Open-Air-Reigen. Am Samstag folgte Parov Stelar mit einem energiegeladenen Live-Konzert. Und auch für das kulinarische Wohl war mit Weinverkostung, Aperitivo-Bar sowie jeder Menge Foodtrucks gesorgt. Während im Schloss besondere Handwerksprodukte auf die Besucher warteten, sorgte der Kasperl bei den Kindern für Unterhaltung.