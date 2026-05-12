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Schloss Grafenegg

Interieur, Musik und Kulinarik bei den Design Days

Niederösterreich
12.05.2026 17:00
Auf Schloss Grafenegg gingen am Wochenende die Design Days über die Bühne.
Auf Schloss Grafenegg gingen am Wochenende die Design Days über die Bühne.(Bild: Attila Molnar)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Die Design Days in Grafenegg standen drei Tage lang ganz im Zeichen neuer Interior-Trends, innovativer Gartengestaltung, mitreißender Musik-Konzerte und mehr.

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Ein Paradies für Designliebhaber wartete vergangenes Wochenende bei den Design Days in Grafenegg. Drei Tage lang verwandelte sich das Schloss samt weitläufigem Park in eine Bühne für Interieur und Gartengestaltung. Von In- und Outdoor-Design über Poolgestaltung, Wellness, Mobilität bis hin zu Handwerk – ob Lifestyle oder Luxus waren dem Ideenreichtum keine Grenzen gesetzt. 

(Bild: Attila Molnar)
(Bild: Attila Molnar)
(Bild: Attila Molnar)
(Bild: Attila Molnar)
(Bild: Attila Molnar)

Vielfältiges Programm
Aber auch musikalisch wurde an diesen Tagen einiges geboten: So brachten Freitagabend erstmals „Alle Farben“ den Wolkenturm mit ihren Club-Beats zum Beben. Davor eröffnete Peter Sax & Band den Open-Air-Reigen. Am Samstag folgte Parov Stelar mit einem energiegeladenen Live-Konzert. Und auch für das kulinarische Wohl war mit Weinverkostung, Aperitivo-Bar sowie jeder Menge Foodtrucks gesorgt. Während im Schloss besondere Handwerksprodukte auf die Besucher warteten, sorgte der Kasperl bei den Kindern für Unterhaltung.

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