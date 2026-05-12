Edle Tropfen für Stars und Sternchen in Cannes

Ein Hauch von Niederösterreich wird ab heute an der Côte d’Azur versprüht. Denn auch in diesem Jahr sind die Landesweingüter und die Landwirtschaftsschulen bei der 79. Ausgabe der Filmfestspiele in Cannes wieder als kulinarische Botschafter vertreten. Von 12. bis 23. Mai werden hier im Österreich-Pavillon der Austrian Film Commission edle Tropfen den Stars, Sternchen, Filmschaffenden und Festivalgästen kredenzt.