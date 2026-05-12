Edle Tropfen für Stars und Sternchen in Cannes

Die Niederösterreichischen Landesweingüter schenken bei den Filmfestspielen an der Côte d’Azur Sekt, Frizzante und Co. aus.
Ein Hauch von Niederösterreich wird ab heute an der Côte d’Azur versprüht. Denn auch in diesem Jahr sind die Landesweingüter und die Landwirtschaftsschulen bei der 79. Ausgabe der Filmfestspiele in Cannes wieder als kulinarische Botschafter vertreten. Von 12. bis 23. Mai werden hier im Österreich-Pavillon der Austrian Film Commission edle Tropfen den Stars, Sternchen, Filmschaffenden und Festivalgästen kredenzt.
Internationales Publikum zu Gast
„Beim bedeutendsten Filmfestival der Welt sind die Niederösterreichischen Landesweingüter heuer bereits zum zwölften Mal als Botschafter für die österreichische Kultur vertreten. Es ist eine einmalige Gelegenheit, Niederösterreich mit seiner kulturellen und kulinarischen Vielfalt einem internationalen Publikum näherzubringen“, erklärt Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.
„Der Österreich-Pavillon ist ein beliebter Treffpunkt der Filmszene direkt an der Strandpromenade. Während der gesamten Festspiele schenken wir dort Wein, Sekt und Frizzante unserer vier Landesweingüter Hollabrunn, Krems, Mistelbach und Retz aus“, freut sich Kellermeisterin Judith Hartl.
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