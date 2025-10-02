Mit Waffe Busfahrer bedroht und Geldbörse verlangt

Schock für den Lenker eines Linienbusses in Telfs im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land am Mittwoch! Bei einer Haltestelle stieg ein noch unbekannter Mann in den Bus. Vermummt und mit einer Waffe forderte er die Geldtasche des Fahrers.
Ereignet hat sich der Vorfall gegen 22.15 Uhr. „Bei der Bushaltestelle auf Höhe Lumma 7a stieg der vermummte Täter in einen Linienbus“, heißt es von den Ermittlern. Mit dabei hatte der Mann eine schwarze Faustfeuerwaffe.
Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.
Ein Sprecher der Polizei
Busfahrer wegen Schock im Krankenhaus
Diese richtete er gegen den Busfahrer und verlangte dessen Geldtasche. „Im Anschluss flüchtete der Täter mit einem E-Scooter in Richtung Krehbachgasse.“ Eine sofort eingeleitete Alarmfahndung verlief bis dato ohne Erfolg. Der Busfahrer erlitt einen Schock und wurde ins Krankenhaus Hall eingeliefert.
Fahrgäste blieben unverletzt
Die sechs Fahrgäste im Bus blieben unverletzt. Der Täter wird von der Polizei wie folgt beschrieben: Er war rund 1,80 Meter groß, trug eine schwarze Lederjacke sowie eine schwarze Kapuze.
Um Hinweise aus der Bevölkerung wird gebeten unter der Nummer: 059133/703333
