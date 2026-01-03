„Rettet mich mit Heli von der Zugspitze – gratis!“

„Wir sind ja versichert!“

Einsatzleiter Riccardo Mizio telefonierte mit einem der Bergsteiger, um die Rettung zu koordinieren. „Wir wollten das Quartett, das eine Rettungsdecke gegen die Kälte hatte, zunächst terrestrisch bergen“, schildert Mizio. Er hat die Alpinisten informiert, dass die Einsatzkräfte in einer Stunde bei ihnen seien. Die Antwort: „Das halten wir nicht so lange aus.“ Nachsatz: „Wir sind ja versichert!“