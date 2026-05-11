ESC-Auftakt in Wien und kein Frieden im Iran

Am Sonntag wurde der ESC offiziell eröffnet! Im Rathaus kamen alle 35 Delegationen zusammen, um den Startschuss für die große ESC-Woche zu feiern. Adabei-Redakteur Mario Grüninger war vor Ort und hat die besten Bilder und Stimmen des Abends eingefangen. UND: Im Ringen um ein mögliches Kriegsende verschärfen sich die Töne erneut: US-Präsident Donald Trump bezeichnet die Antwort aus Teheran als „inakzeptabel“, der Iran kontert mit neuen Forderungen. Das und noch mehr sehen Sie in der Sendung, moderiert von Jana Pasching.