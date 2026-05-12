Warum Landarbeiter bei Parteien hoch im Kurs sind

In einem Jahr (voraussichtlich) ohne größere landesweite Wahlgänge in Niederösterreich, wird auch die Landarbeiterkammer-Wahl am 31. Mai zu einem wichtigen Stimmungstest für die Parteizentralen in St. Pölten. Die Landarbeiterkammer ist die gesetzliche Interessensvertretung der Mitarbeiter in Forst-, Weinbau- und Landwirtschaftsbetrieben sowie von landwirtschaftlichen Gärtnereien und Baumschulen. Insgesamt sind in Niederösterreich 21.001 Mitglieder zur Wahl aufgerufen.