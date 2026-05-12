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Spannung am 31. Mai

Warum Landarbeiter bei Parteien hoch im Kurs sind

Niederösterreich
12.05.2026 19:00
Von Wald und Feld ins Wahllokal – Spitzenkandidaten be der Landarbeiterkammer-Wahl sind Andreas ...
Von Wald und Feld ins Wahllokal – Spitzenkandidaten be der Landarbeiterkammer-Wahl sind Andreas Freistetter, Karl Orthaber und Herbert Kammerhofer (v. re.)(Bild: Krone KREATIV/Daniel Scharinger, Philipp Monihart, FSG-LAK, FPÖ-LAK)
Porträt von Christoph Weisgram
Von Christoph Weisgram

Nach einer „Wahl-Pause“ während der Corona-Pandemie bestimmen die unselbstständig Beschäftigten in der Landwirtschaft ihre Vertretung neu. Erstmals seit 1997 sind auch die Freiheitlichen wieder auf dem Stimmzettel. 

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In einem Jahr (voraussichtlich) ohne größere landesweite Wahlgänge in Niederösterreich, wird auch die Landarbeiterkammer-Wahl am 31. Mai zu einem wichtigen Stimmungstest für die Parteizentralen in St. Pölten. Die Landarbeiterkammer ist die gesetzliche Interessensvertretung der Mitarbeiter in Forst-, Weinbau- und Landwirtschaftsbetrieben sowie von landwirtschaftlichen Gärtnereien und Baumschulen. Insgesamt sind in Niederösterreich 21.001 Mitglieder zur Wahl aufgerufen.

40 Mandate zu vergeben
Den Präsidenten stellt mit Andreas Freistetter aus Eichgraben die Liste NÖAAB/FCG, die 2014 bei der Wahl 82,81 Prozent und 34 Mandate einfuhr. Die Liste FSG-LAK mit Vizepräsident Karl Orthaber aus Wiener Neustadt an der Spitze kam auf 17,19 Prozent und sechs Sitze in der Vollversammlung.

FPÖ ist wieder dabei
2020 brachten beide Listen einen gemeinsamen Wahlvorschlag ein, daher entfiel der Wahlgang. Diesmal rittert auch die Liste FPÖ-LAK erstmals seit 29 Jahren wieder um Mandate in der Landarbeiterkammer. Spitzenkandidat ist Herbert Kammerhofer aus Purgstall.

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