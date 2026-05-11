After 47 years
It’s over: The Obauers are closing their restaurant
For over 47 years, the Obauer brothers have shaped Salzburg’s culinary landscape like almost no other establishment. Two Michelin stars, 5 Gault&Millau toques, and 100 out of 100 possible points in Falstaff—“we have always viewed gastronomy as a competitive sport,” say the brothers, who will close their restaurant at the end of October.
In a post on the social media platform Instagram on Sunday evening, the top restaurateurs announced the closure of their establishment. “We are bringing to a close a wonderful chapter of our professional lives spanning over 47 years for reasons of age and are entering so-called retirement,” the post read.
The hotel will also close in October. Until then, however, operations will continue as usual. A takeover by the next generation—Rudi Obauer is the father of three sons—is not currently on the table.
The team working with the top chefs has already been informed of the closure. The restaurant will remain open to guests until October 26.
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