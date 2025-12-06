Militärjunta warf Bomben auf Teeladen in Myanmar

Zeuginnen und Zeugen berichteten, dass zwei Bomben direkt über dem Geschäft abgeworfen worden seien. Die Hintergründe des Luftangriffs waren zunächst nicht bekannt, das Militär äußerte sich nicht dazu. Das jüngste Todesopfer ist fünf Jahre alt, das älteste 77. Die Behörden gehen davon aus, dass die Zahl der Toten noch steige. Mehr als 30 Menschen wurden verletzt.