Following Eder and Hauser
Retirement! Another ÖSV athlete calls it quits
Another retirement in our biathlon team: Following Lisa Hauser and Simon Eder, David Komatz is also calling it quits!
“I made the final decision to retire in the last few days. Of course, the 2028 World Championships in Hochfilzen would have been another major event on home soil, but two years in elite sports is a very long time,” Komatz announced his decision.
Several factors were decisive. “Especially in recent years, I’ve repeatedly struggled with severe back pain, and of course losing my national team status also played a role,” said the 34-year-old. Over the course of his long career, Komatz competed in over 200 World Cup races
,two-time World Championship medalistHe celebrated his greatest successes at World Championships. At the 2021 World Championships in Pokljuka, he first sensationally won silver in the mixed relay alongside Simon Eder, Dunja Zdouc, and Lisa Hauser, before winning another silver medal two years later in the single mixed relay in Oberhof alongside Hauser. In addition to two World Championship silver medals, the Styrian also won two medals at the 2014 European Championships in Nove Mesto (gold in the relay, bronze in the sprint), secured numerous IBU Cup podium finishes, and was a regular in the World Cup points standings for many years.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.