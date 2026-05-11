Retirement! Another ÖSV athlete calls it quits



,two-time World Championship medalistHe celebrated his greatest successes at World Championships. At the 2021 World Championships in Pokljuka, he first sensationally won silver in the mixed relay alongside Simon Eder, Dunja Zdouc, and Lisa Hauser, before winning another silver medal two years later in the single mixed relay in Oberhof alongside Hauser. In addition to two World Championship silver medals, the Styrian also won two medals at the 2014 European Championships in Nove Mesto (gold in the relay, bronze in the sprint), secured numerous IBU Cup podium finishes, and was a regular in the World Cup points standings for many years.