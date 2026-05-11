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Following Eder and Hauser

Retirement! Another ÖSV athlete calls it quits

Nachrichten
11.05.2026 09:06
David Komatz is retiring.
David Komatz is retiring.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Another retirement in our biathlon team: Following Lisa Hauser and Simon Eder, David Komatz is also calling it quits!

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“I made the final decision to retire in the last few days. Of course, the 2028 World Championships in Hochfilzen would have been another major event on home soil, but two years in elite sports is a very long time,” Komatz announced his decision. 

Several factors were decisive. “Especially in recent years, I’ve repeatedly struggled with severe back pain, and of course losing my national team status also played a role,” said the 34-year-old. Over the course of his long career, Komatz competed in over 200 World Cup races


,two-time World Championship medalistHe celebrated his greatest successes at World Championships. At the 2021 World Championships in Pokljuka, he first sensationally won silver in the mixed relay alongside Simon Eder, Dunja Zdouc, and Lisa Hauser, before winning another silver medal two years later in the single mixed relay in Oberhof alongside Hauser. In addition to two World Championship silver medals, the Styrian also won two medals at the 2014 European Championships in Nove Mesto (gold in the relay, bronze in the sprint), secured numerous IBU Cup podium finishes, and was a regular in the World Cup points standings for many years.

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