16-Jähriger bei Kollision von Moped geschleudert

Ein 16-jähriger Mopedfahrer verunfallte am Sonntagabend auf der Tiroler Straße in Villach. Ein Pkw-Lenker (35) hatte den Minderjährigen auf einer Kreuzung übersehen und gerammt. Er wurde von seinem Zweirad geschleudert und dabei schwer verletzt.
Auf der Tiroler Straße in Villach war der 16-Jährige am Abend des Muttertages gegen 21.30 Uhr mit seinem Moped in Fahrtrichtung Westen unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr ein 35-Jähriger mit einem Pkw auf derselben Straße stadteinwärts. Auf einer Kreuzung übersah er den 16-Jährigen und rammte ihm mit der vorderen Stoßstange.
Der Minderjährige wurde durch die Kollision von seinem Zweirad geschleudert und kam am Gehsteig zum Liegen. Einsatzkräfte vor Ort leisteten Erste Hilfe. Mit schweren Verletzungen wurde er ins LKH Villach gebracht. Erst im April verunglückte ein 16-Jähriger in Ebenthal bei einem ähnlichen Unfall. Dabei musste er sein Leben lassen.
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