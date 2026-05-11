16-Jähriger bei Kollision von Moped geschleudert

Der Minderjährige wurde durch die Kollision von seinem Zweirad geschleudert und kam am Gehsteig zum Liegen. Einsatzkräfte vor Ort leisteten Erste Hilfe. Mit schweren Verletzungen wurde er ins LKH Villach gebracht. Erst im April verunglückte ein 16-Jähriger in Ebenthal bei einem ähnlichen Unfall. Dabei musste er sein Leben lassen.