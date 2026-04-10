Baumfällungen sorgen für emotionale Debatte

Notwendige Baumentnahmen, um Bauwerk zu erhalten

Nun meldet sich auch Firmeninhaber und Ex-Bürgermeister Gustav Glöckler zu Wort. Er ärgert sich über die Aussagen Pfaffelmaiers, denn er habe die Gemeinde bereits am 20. März über diese „Einzelbaumentnahmen“ informiert. Er betreibt neben seiner Druckerei ein Wasserkraftwerk am Werkskanal, mit dem er 150 Haushalte im Ort mit grünem Strom versorgt. „Die Wurzeln der Bäume zerstören das Bauwerk“, begründet er die notwendigen Maßnahmen, die er auch finanziell selbst stemmt. Und: „Nicht jede Baumfällung ist gleich eine Rodung“. Und: „Gäbe es den Werkskanal nicht, dann gäbe es auch das Biotop nicht“.