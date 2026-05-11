E-Auto-Laden: Wie man unnötige Kosten vermeidet

Hohe Gebühren beim Tanken sorgen oft für Ärger. Die „Krone“ hat mit Niederösterreichs Landeesenergieversorger EVN über mögliche Missverständnisse gesprochen.
Immer wieder sorgen hohe Rechnungen beim öffentlichen Laden von E-Autos für Beschwerden. Schnell ist von „Abzocke“ die Rede – wie bei einem Fall aus Maria Ellend in Bruck an der Leitha. Lenker Michael N. schloss spätabends sein Auto an – um 3 Uhr morgens war der Tankvorgang abgeschlossen. „Danach habe ich sechsmal so viel gezahlt“, ärgerte er sich. Die „Krone“ berichtete.
Oft steckt dahinter ein Missverständnis über Tarife, Standgebühren und Vertragsbedingungen. „Solange ein Fahrzeug aktiv Energie geladen wird, fällt keine Standgebühr an“, heißt es vom heimischen Energieversorger EVN. „Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, sind die Gebühren ein Instrument, um öffentliches Laden für alle fair zu halten“, sagt Sprecher Stefan Zach.
In Maria Ellend in Bruck gebe zum Beispiel nur zwei E-Ladesäulen. Sind diese „zugeparkt“, hindert es andere E-Autolenker, die auf öffentliches Tanken angewiesen sind, dort auch Strom aufzuladen. „Die Standgebühren wurden aber mittlerweile gedeckelt“, heißt es.
Bei langsam aufladenden Batterien, können maximal 30 Euro Standgebühr anfallen, bei schnell ladenden Geräten 60 Euro. Bei sogenannten Roaming-Stationen, also Ladepunkten von anderen Energieanbietern, kommen diese Sonderregelungen meist nicht zur Anwendung. Unterbewusst fehlt bei E-Säulen womöglich vielen eine große Preisanzeige wie bei großen Tankstellen. Aber auch die Tarife für den Strom „müssen im öffentlichen Tarifblatt ausgewiesen sein“, sagt Zach. Eine E-Auto-Faustregel sei daher: regelmäßig den eigenen Tarif checken und bei Unsicherheit nachfragen.
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