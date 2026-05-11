E-Auto-Laden: Wie man unnötige Kosten vermeidet

Bei langsam aufladenden Batterien, können maximal 30 Euro Standgebühr anfallen, bei schnell ladenden Geräten 60 Euro. Bei sogenannten Roaming-Stationen, also Ladepunkten von anderen Energieanbietern, kommen diese Sonderregelungen meist nicht zur Anwendung. Unterbewusst fehlt bei E-Säulen womöglich vielen eine große Preisanzeige wie bei großen Tankstellen. Aber auch die Tarife für den Strom „müssen im öffentlichen Tarifblatt ausgewiesen sein“, sagt Zach. Eine E-Auto-Faustregel sei daher: regelmäßig den eigenen Tarif checken und bei Unsicherheit nachfragen.