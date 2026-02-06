Während Freitagsgebet
Dutzende Tote bei Anschlag auf Moschee in Pakistan
Bei einer Explosion bei einer schiitischen Moschee in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad sind am Freitag nach Polizeiangaben zahlreiche Gläubige ums Leben gekommen. Die Detonation habe sich während des Freitagsgebets ereignet, teilte die Polizei mit.
Sicherheitskräfte sprachen gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters von mindestens 31 Toten. Etwa 170 Menschen seien verletzt worden. Viele Opfer wurden in einem lebensbedrohlichen Zustand in Krankenhäuser gebracht. Die Zahl der Toten dürfte daher noch steigen, sagte ein Polizeisprecher.
Notsrand in Klinik ausgerufen
Der Polizei zufolge handelte es sich um einen Selbstmordanschlag auf ein schiitisches Gemeindehaus in einem Vorort der pakistanischen Hauptstadt Islamabad. In einer Klinik in Islamabad wurde der Notstand ausgerufen, wie die pakistanische Zeitung „Dawn“ berichtete.
Mehr Bilder vom Tatort:
Schiitische Muslime stellen etwa 20 Prozent der fast 250 Millionen Einwohner des südasiatischen Landes dar. Die pakistanischen Taliban und extremistische islamistische Gruppen haben in der Vergangenheit wiederholt schiitische Muslime angegriffen.
