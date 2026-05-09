Sorge um ORF | Kein Spielball der Politik!

Sorge um den ORF. Nicht nur großen Teilen der Bevölkerung und der aktiven ORF-Mitarbeiter reicht es mit dem fahrlässigen, sträflichen Umgang der Politik mit dem öffentlich-rechtlichen Sender. Nun bringt auch eine Reihe teils sehr prominenter ehemaliger Sender-Mitarbeiter von Paul Lendvai über Robert Stoppacher, Peter Rabl und Gisela Hopfmüller bis Rudolf Nagiller in einem offenen Brief an die Politik ihre große Sorge um den ORF zum Ausdruck. Sie wollen, wie sie es formulieren, „jetzt nicht schweigen“, beobachten „mit großer Sorge, wie das Vertrauen in den ORF erschüttert worden ist“, sie „hören von Machtmissbrauch und Mobbing, die ohne Konsequenzen bleiben. Von Frauen, die belästigt worden sind, oft ohne Konsequenzen.“ Ja, das muss erschüttern.
Kein Spielball der Politik. Ins Visier nehmen die ehemaligen Reporterinnen und Reporter, Korrespondentinnen und Korrespondenten, Sendungsverantwortlichen, Chefredakteurinnen und Chefredakteure, Direktorinnen und Intendanten die Untätigkeit der Politik in Sachen Stiftungsrat. Sie kritisieren, dass dort Lobbyisten über den Sender entscheiden, „die nicht im Sinne des ORF und der Gebührenzahlerinnen und -zahler handeln, sondern für ihre Kundinnen und Kunden und damit für die eigene Gewinnmaximierung“. Scharf bekrittelt wird, dass es keine politische Reaktion gab, nachdem die Redaktion einigen Stiftungsräten bereits ihr Misstrauen ausgesprochen hatte. Deshalb appellieren die ehemaligen ORF-Journalistinnen und Journalisten „an die Politik, an die Parteien, die diese Aufsichtsräte eingesetzt haben, die in vier Wochen die Spitze des ORF wählen sollen, an jene Politikerinnen und Politiker, die für die rechtlichen Rahmenbedingungen im ORF zuständig sind, ihre Verantwortung für den ORF wahrzunehmen“. Der ORF dürfe kein Spielball der Parteien sein. Sie weisen darauf hin, was die Politik ignoriert: „Der ORF gehört der Bevölkerung.“
Kommen Sie gut durch den Sonntag!
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