Steirische Polizei fasste 1000 Raser an einem Tag

Sieben Drogenlenker und Spitzengeschwindigkeit von 200 km/h

Sieben Personen wurden wegen des Verdachts einer Suchtgiftbeeinträchtigung beim Lenken angezeigt. Über 1000 Geschwindigkeitsübertretungen wurden geahndet, wobei die Spitzengeschwindigkeit auf der Autobahn mit 200 km/h gemessen wurde.

40 Mal nicht angegurtet

Auch ganze 40-mal wurden Personen wegen der Nichtverwendung des Sicherheitsgurtes und rund 20-mal wegen Telefonierens beim Fahren geahndet. Der stellvertretende Leiter der Landesverkehrsabteilung, Oberst Klaus Rexeis, sagt: „Die Kontrollen dienten gleichermaßen der Bewusstseinsbildung als auch der konsequenten Durchsetzung der verkehrsrechtlichen Bestimmungen.“