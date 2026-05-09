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Bis zu 200 km/h

Steirische Polizei fasste 1000 Raser an einem Tag

Chronik
09.05.2026 08:21
Unter Leitung der Landesverkehrsabteilung führte die steirische Polizei vom 8. Mai bis in die ...
Unter Leitung der Landesverkehrsabteilung führte die steirische Polizei vom 8. Mai bis in die Morgenstunden des 9. Mai eine Verkehrsschwerpunktaktion durch.(Bild: Jürgen Fuchs)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Bei einer Schwerpunktaktion der steirischen Polizei am Freitag wurden 1000 Geschwindigkeitsübertretungen geahndet. 21 Alko-Lenker und sieben Drogenlenker wurden angezeigt – an nur einem Tag.

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Von Freitag bis in die Morgenstunden des Samstags kontrollierte die steirische Polizei vermehrt auf den Straßen. Das Ergebnis zeigt, so die Exekutive, wie „absolut notwendig“ solche Kontrollen sind. Es wurden 1800 Alko-Testungen durchgeführt, davon wurden 21 Personen wegen übermäßigem Alkoholkonsum beim Lenken von Fahrzeugen angezeigt. Die Führerscheine wurden abgenommen.

Sieben Drogenlenker und Spitzengeschwindigkeit von 200 km/h 
Sieben Personen wurden wegen des Verdachts einer Suchtgiftbeeinträchtigung beim Lenken angezeigt. Über 1000 Geschwindigkeitsübertretungen wurden geahndet, wobei die Spitzengeschwindigkeit auf der Autobahn mit 200 km/h gemessen wurde.

40 Mal nicht angegurtet
Auch ganze 40-mal wurden Personen wegen der Nichtverwendung des Sicherheitsgurtes und rund 20-mal wegen Telefonierens beim Fahren geahndet. Der stellvertretende Leiter der Landesverkehrsabteilung, Oberst Klaus Rexeis, sagt: „Die Kontrollen dienten gleichermaßen der Bewusstseinsbildung als auch der konsequenten Durchsetzung der verkehrsrechtlichen Bestimmungen.“

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