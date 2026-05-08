14-Jähriger baute Unfall mit Auto seines Vaters

Ein 14-Jähriger machte Donnerstagabend mit seinem gleichaltrigen Freund eine Spritztour durch Knittelfeld (Steiermark) – mit dem Firmenfahrzeug seines Vaters. Bei einem Wendemanöver krachte der Bursche in einen Betonsockel. Die beiden 14-Jährigen wurden dabei leicht verletzt.
In Knittelfeld schnappte sich am Donnerstag gegen 22 Uhr ein 14-Jähriger den Schlüssel für das Firmenauto seines Vaters und brach damit zu einer Spritztour durch die Stadt auf. Am Beifahrersitz nahm ein gleichaltriger Freund Platz.
Betonsockel als Hindernis
Als der junge Lenker das Fahrzeug auf der Kärntner Straße stadtauswärts wenden wollte, kollidierte er auf einer Grünfläche zwischen Gehweg und Parkplätzen mit einem Betonsockel.
Und das offenbar mit so einer Wucht, dass die vordere Stoßstange des Fahrzeugs abgerissen wurde und die Airbags auslösten. Beide Jugendlichen wurden bei der Kollision leicht verletzt.
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