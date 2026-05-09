Faaker See zeigt, wie modern Campen in Kärnten ist

Beim „Gates of Summer“-Festival startet Kärnten noch bis Sonntag mit einem knackigen Event in den Camping-Sommer! Dabei zeigt das Campingland Nummer 1, wie modern diese Reiseform ist.
Camper, Vanlife-Fans sowie Outdoor-Begeisterte treffen sich aktuell am Campingplatz Anderwald am Faaker See. Organisiert von Vans & Friends und Peter Dräger ist das Event für Kärnten viel mehr als ein nettes Treffen am See.
„Camping ist enorm wichtig“, betont Cheftouristiker Klaus Ehrenbrandtner, der mit der Kärnten Werbung das Festival unterstützt, denn mit 2,6 Millionen Nächtigungen ist Kärnten das Campingland Nummer 1 in Österreich. „Die Camper bleiben länger, sind aktiv unterwegs und bringen Wertschöpfung“, erklärt auch Touristiker Georg Overs von der Region Villach – Faaker See – Ossiacher See.
Gates of Summer ist somit ein kreatives Erlebnisformat rund um das mobile Reisen. Besucher können bis Sonntag noch Fahrzeuge inspizieren, sich austauschen, Ideen holen – vom einfachen Ausbau bis zum voll ausgestatteten Van. Dazu kommen Workshops und Talks rund um Reisen, Ausrüstung und Outdoor-Lifestyle. Und abends trifft man sich am Lagerfeuer.
Fellival – reisen mit Vierbeinern
Erstmals findet auch das „Fellival“ – ein Hunde- und Outdoor-Festival – im Rahmen von Gates of Summer statt, bei dem es um Abenteuer mit Vierbeinern geht. Begeistert vom „Fellival“ ist auch Campingplatz-Chef Hannes Anderwald und die Nassfelder Yoga-Lehrerin Ulli Eder, die gleich mit „Akita“ und „Nanook“ im Camper an den Faaker See gereist ist: „Gates of Summer ist eine richtig coole Veranstaltung, wo man sieht, wie großartig sich Bewegung, Natur und Tierliebe mit Vanleben vereinen lässt.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.