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„Krone“ präsentiert

Faaker See zeigt, wie modern Campen in Kärnten ist

Kärnten
09.05.2026 14:00
Gemütlich am Ufer des Faaker Sees dreht sich noch bis Sonntag alles ums Thema Camping
Gemütlich am Ufer des Faaker Sees dreht sich noch bis Sonntag alles ums Thema Camping(Bild: Hannes Wallner)
Porträt von Hannes Wallner
Von Hannes Wallner

Beim „Gates of Summer“-Festival startet Kärnten noch bis Sonntag mit einem knackigen Event in den Camping-Sommer! Dabei zeigt das Campingland Nummer 1, wie modern diese Reiseform ist.

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Camper, Vanlife-Fans sowie Outdoor-Begeisterte treffen sich aktuell am Campingplatz Anderwald am Faaker See. Organisiert von Vans & Friends und Peter Dräger ist das Event für Kärnten viel mehr als ein nettes Treffen am See.

„Camping ist enorm wichtig“, betont Cheftouristiker Klaus Ehrenbrandtner, der mit der Kärnten Werbung das Festival unterstützt, denn mit 2,6 Millionen Nächtigungen ist Kärnten das Campingland Nummer 1 in Österreich. „Die Camper bleiben länger, sind aktiv unterwegs und bringen Wertschöpfung“, erklärt auch Touristiker Georg Overs von der Region Villach – Faaker See – Ossiacher See.

Organisatoren und Partner von Gates of Summer.
Organisatoren und Partner von Gates of Summer.(Bild: Hannes Wallner)

Gates of Summer ist somit ein kreatives Erlebnisformat rund um das mobile Reisen. Besucher können bis Sonntag noch Fahrzeuge inspizieren, sich austauschen, Ideen holen – vom einfachen Ausbau bis zum voll ausgestatteten Van. Dazu kommen Workshops und Talks rund um Reisen, Ausrüstung und Outdoor-Lifestyle. Und abends trifft man sich am Lagerfeuer.

Ulli Eder mit ihren beiden Hunden in ihrem Van.
Ulli Eder mit ihren beiden Hunden in ihrem Van.(Bild: Hannes Wallner)

Fellival – reisen mit Vierbeinern
Erstmals findet auch das „Fellival“ – ein Hunde- und Outdoor-Festival – im Rahmen von Gates of Summer statt, bei dem es um Abenteuer mit Vierbeinern geht. Begeistert vom „Fellival“ ist auch Campingplatz-Chef Hannes Anderwald und die Nassfelder Yoga-Lehrerin Ulli Eder, die gleich mit „Akita“ und „Nanook“ im Camper an den Faaker See gereist ist: „Gates of Summer ist eine richtig coole Veranstaltung, wo man sieht, wie großartig sich Bewegung, Natur und Tierliebe mit Vanleben vereinen lässt.“

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