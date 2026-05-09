Faaker See zeigt, wie modern Campen in Kärnten ist

Fellival – reisen mit Vierbeinern

Erstmals findet auch das „Fellival“ – ein Hunde- und Outdoor-Festival – im Rahmen von Gates of Summer statt, bei dem es um Abenteuer mit Vierbeinern geht. Begeistert vom „Fellival“ ist auch Campingplatz-Chef Hannes Anderwald und die Nassfelder Yoga-Lehrerin Ulli Eder, die gleich mit „Akita“ und „Nanook“ im Camper an den Faaker See gereist ist: „Gates of Summer ist eine richtig coole Veranstaltung, wo man sieht, wie großartig sich Bewegung, Natur und Tierliebe mit Vanleben vereinen lässt.“