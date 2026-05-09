Raser panisch! Wilde Verfolgungsjagd mit Polizei

Junger Lenker bekam Panik

Beim Lenker handelte es sich um einen 18-jährigen Italiener. Neben dem Lenker befanden sich auch noch drei weitere Personen im Fahrzeug. Er zeigte sich zu allen Vorwürfen geständig. „Er habe aufgrund des wahrgenommenen Blaulichts und dem damit verbundenen Anstieg des Adrenalins nur mehr eine Flucht mit massiv rücksichtslosem und gefährlichen sowie risikoreichem Fahrverhalten als Ausweg gesehen“, erklärte die Polizei in einer Aussendung.