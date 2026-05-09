Raser panisch! Wilde Verfolgungsjagd mit Polizei

Eine wilde Verfolgungsjagd lieferte sich ein Italiener (18) am Freitag mit der Polizei in Lienz. Der junge Lenker wurde mit 181 km/h geblitzt und fuhr vor einer Streife davon. Auf seiner Flucht zeigte er sich rücksichtslos und gefährdete andere Verkehrsteilnehmer – ein Radfahrer kam zu Sturz. Das Ende der Flucht war kurios.
Die filmreifen Szenen spielten sich am Freitag gegen 21.39 Uhr in Lienz in Osttirol ab. Dort führte eine Polizeistreife auf der Drautalstraße Verkehrskontrollen durch. Dabei stellten sie ein Fahrzeug fest, das mit offensichtlich überhöhter Geschwindigkeit auf sie zufuhr.
Eine Geschwindigkeitsmessung mit dem Lasermessgerät ergab nach Abzug der Toleranz stolze 181 km/h. Erlaubt waren in diesem Bereich jedoch nur 100. „Eine Anhaltung an Ort und Stelle war lage- bzw. situationsbedingt nicht möglich, weshalb die Beamten das Blaulicht einschalteten und unverzüglich die Verfolgung des Pkw mit italienischem Kennzeichen aufnahmen“, heißt es seitens der Polizei.
Für den Lenker jedoch kein Grund, stehen zu bleiben. Er beschleunigte sein Fahrzeug weiter und fuhr nach Angaben der Exekutive äußerst rücksichtslos weiter. Dabei beging er mehrere, auch für andere Verkehrsteilnehmer, gefährliche Übertretungen. Neben Geschwindigkeitsübertretungen fuhr er bei Kreuzungen trotz des Rotlichts einfach weiter.
Ob es zu einer Berührung zwischen den beiden Fahrzeugen gekommen ist, ist noch Gegenstand von Ermittlungen.
Die Polizei
Wilde Aktionen, Flucht und Versteck in Hauseinfahrt
Dies sollte auch für einen Radfahrer zum Verhängnis werden. Dieser kam aufgrund des gefährlichen Fahrverhaltens zu Sturz. „Ob es zu einer Berührung zwischen den beiden Fahrzeugen gekommen ist, ist noch Gegenstand von Ermittlungen“, heißt es. Auch danach setzte der Pkw-Lenker seine Fahrt unbeirrt fort.
Schließlich bog der Lenker an einer Kreuzung nach rechts auf die Schillerstraße ein und versuchte dort, durch Ausschalten seines Lichtes, sich in einer Hauseinfahrt zu verstecken. „Da sich dem Fahrzeug keine geeignete Möglichkeit bot, konnte dieses schlussendlich angehalten und einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle unterzogen werden“, schildert die Polizei.
Er habe aufgrund des wahrgenommenen Blaulichts und dem damit verbundenen Anstieg des Adrenalins nur mehr eine Flucht als Ausweg gesehen.
Die Polizei
Junger Lenker bekam Panik
Beim Lenker handelte es sich um einen 18-jährigen Italiener. Neben dem Lenker befanden sich auch noch drei weitere Personen im Fahrzeug. Er zeigte sich zu allen Vorwürfen geständig. „Er habe aufgrund des wahrgenommenen Blaulichts und dem damit verbundenen Anstieg des Adrenalins nur mehr eine Flucht mit massiv rücksichtslosem und gefährlichen sowie risikoreichem Fahrverhalten als Ausweg gesehen“, erklärte die Polizei in einer Aussendung.
Ein durchgeführter Alkotest sowie ein Suchtmitteltest verliefen negativ. Dem jungen Raser wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und sein Pkw beschlagnahmt. Eine Sicherheitsleistung wurde eingehoben. Er wird angezeigt.
Zeugenaufruf der Polizei
Die Polizei sucht nun nach dem gestürzten Fahrradlenker und bittet weitere gefährdete Personen, sich zu melden unter Tel.: 059133/7230.
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