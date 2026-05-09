Klagenfurter Innenstadt wird für Radler gesperrt

Start beim Rathaus

Yasmin Stoderegger vom Organisationsteam: „Wir treffen uns ab 14 Uhr vor dem Rathaus, dort startet die Radparade um 14.30 Uhr. Gemeinsam fahren wir in kinderfreundlichem Tempo fünf Kilometer durch die Innenstadt und entlang des Rings. Die Parade führt bis zum Lendhafen, wo der Nachmittag ab 15 Uhr mit Eis, Kinder-Radparcours, Infostand, Kinderprogramm und Livemusik vom Duo ,Half/Half’ ausklingt.“ Während der Radparade ist in der gesamten Innenstadt daher mit Verzögerungen zu rechnen.