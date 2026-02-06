Käfigeier landen über Umwege auch in Österreich

Kuchen, Nudeln oder Mayonnaise

Doch die Realität sieht anders aus. Denn was hier nicht mehr erlaubt ist, darf trotzdem importiert werden. Täglich (!) kommen rund 1,5 Millionen Eier aus dem Ausland nach Österreich. Ein großer Teil davon über Deutschland – doch viele dieser Eier wurden gar nicht von deutschen Hennen gelegt. Sie stammen aus Ländern wie der Ukraine, wo Käfighaltung weiterhin erlaubt ist. Über sogenannte Re-Exporte gelangen sie in unseren Großhandel oder versteckt in Lebensmitteln wie Kuchen, Nudeln oder Mayonnaise.