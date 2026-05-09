Auch Schulen und Vereine profitieren von Klinik

Sichtlich zufrieden wirkt Andrea Völkl, als sie die „Krone“ nach dem Standortbescheid im Rathaus zum Gespräch traf. Für das neue Klinikum werden, wie berichtet, insgesamt acht Hektar in einem beliebten Naherholungsgebiet geopfert – was nicht allen gefällt: Beliebte, gern genutzte Sporthallen und Spielfelder werden dem Erdboden gleich gemacht. Unter anderem die Grünen haben Unverständnis über den Entscheid im „grünen Teil“ am Rande der größten Stadt des Weinviertels geäußert: Viele Bürger hätten einen anderen Platz bevorzugt. Mit Unmut über den Stadtteil direkt an der Donauuferautobahn – jenseits davon liegen Augebiete bis zur Donau – hätten sie noch keine Bürger direkt angesprochen.