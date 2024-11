Geldstrafe für Unternehmer nach Goldbarren-Deal

Geständnis und Schadenswiedergutmachung

„Die Steuern sind bereits bezahlt“, unterstrich die Verteidigerin, die mehrfach auf die bereits erfolgte Schadenswiedergutmachung hinwies. Der Angeklagte selbst bekannte sich schuldig und legte ein Geständnis ab: „Es tut mir leid. Das war eine Dummheit. Ich bin nicht so einer, der so etwas macht. Das war eine einmalige Sache“, erklärte er noch in den Schlussworten. Im Hinblick auf eine mögliche Entziehung der Gewerbeberechtigung bei einer hohen Strafe bat die Verteidigerin abschließend um Milde: „Das ist nicht der klassische Steuerhinterzieher“.