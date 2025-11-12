Lepi bekommt eine neue Wasserrutsche

Für viele Salzburger verschwindet demnächst ein Stück ihrer Kindheit. Zumindest aus dem Stadtbild, wenn auch nicht aus ihrer Erinnerung. Nach 20 Jahren ist die große Wasserrutsche im „Lepi“ ans Ende ihrer Lebensdauer gekommen und muss ersetzt werden. „Wir machen das nicht aus Jux und Tollerei, sondern weil wir für die Kinder ein gutes Angebot haben wollen“, erklärt der dafür zuständige Vizebürgermeister Florian Kreibich (ÖVP).