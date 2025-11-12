Vorteilswelt
Für kommende Saison

Lepi bekommt eine neue Wasserrutsche

Salzburg
12.11.2025 19:00
Stadt-Vize Florian Kreibich lässt die Rutsche im Lepi tauschen.
Stadt-Vize Florian Kreibich lässt die Rutsche im Lepi tauschen.(Bild: Markus Tschepp)

Nach 20 Jahren muss die große Wasserrutsche im Leopoldskroner Bad getauscht werden. Die Länge der Attraktion bleibt unverändert, das neue Modell wird aber zusätzliche Lichteffekte bekommen.

0 Kommentare

Für viele Salzburger verschwindet demnächst ein Stück ihrer Kindheit. Zumindest aus dem Stadtbild, wenn auch nicht aus ihrer Erinnerung. Nach 20 Jahren ist die große Wasserrutsche im „Lepi“ ans Ende ihrer Lebensdauer gekommen und muss ersetzt werden. „Wir machen das nicht aus Jux und Tollerei, sondern weil wir für die Kinder ein gutes Angebot haben wollen“, erklärt der dafür zuständige Vizebürgermeister Florian Kreibich (ÖVP).

Zur kommenden Saison soll die neue Rutsche bereits im Einsatz sein. Sie wird wie die alte 72 Meter lang sein und gleich viele Windungen haben. Denn die Rutsche wird auf das bestehende Stahlgerüst gebaut. „Es wird aber innen neue Attraktionen geben“, kündigt Kreibich an. Vier unterschiedliche Lichteffekte soll es in der neuen Röhrenrutsche geben.

Heute, Donnerstag, befasst sich der Bauausschuss mit dem Projekt und soll die 480.000 Euro teure Anschaffung der Rutsche beschließen. Wenig Neues gibt es bei den Plänen für ein zusätzliches kleines Hallenbad am Lepi-Areal. Wie berichtet fehlen für eine rasche Umsetzung die finanziellen Mittel. Das Vorhaben bleibt aber am Plan der Stadt.

Porträt von Matthias Nagl
Matthias Nagl
Salzburg

