Ortschefs wollen Geld: Zeit des Redens ist vorbei

Konsequenzen für die Bevölkerung werden spürbar

Bleiben die Entlastungen und Reformen für die Gemeinden aus, habe dies unmittelbare Folgen für die Bevölkerung: Sanierungen von Schulen und Kindergärten werden verschoben, Investitionen in Infrastruktur aufgeschoben oder gestrichen. Die Zeit des Redens und des Analysierens ist aus Sicht der Ortschefs weitgehend vorbei. Ohne kurzfristige Entlastungen und ohne strukturelle Reformen drohe eine weitere Eskalation der finanziellen Lage in den Gemeinden – mit unmittelbaren Auswirkungen auf Leistungen für die Bevölkerung vor Ort. Die Gemeinden werden daher alle zur Verfügung stehenden Möglichkeiten prüfen, um ihre Handlungsfähigkeit zu sichern.