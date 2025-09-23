Vorteilswelt
War Lugner-Stargast

Claudia Cardinale im Alter von 87 Jahren gestorben

Society International
23.09.2025 22:58
2002 war „Die Cardinale“ der Stargast der Lugners beim Wiener Opernball.
2002 war „Die Cardinale“ der Stargast der Lugners beim Wiener Opernball.(Bild: Tomschi Peter)

Die Schauspielerin Claudia Cardinale ist tot. Die Filmdiva starb am Dienstag im Alter von 87 Jahren im Kreise ihrer Kinder in der französischen Stadt Nemours nahe Paris, wie ihr Agent Laurent Savry bekannt machte. „Sie hinterlässt uns das Vermächtnis einer freien und inspirierten Frau – als Frau wie auch als Künstlerin“, so Savry in der Mitteilung an die Agentur AFP.

0 Kommentare

Claudia Cardinale wurde am 15. April 1938 in La Goulette bei Tunis als Tochter einer Französin und eines Sizilianers geboren. Mit 17 Jahren wurde sie zur „Schönsten Italienerin von Tunis“ gewählt und gewann eine Reise zum Filmfest in Venedig. Dort zog sie die Aufmerksamkeit gleich mehrerer Regisseure auf sich.

„Die Cardinale“ auf einem Bild aus dem Jahr 1965
„Die Cardinale“ auf einem Bild aus dem Jahr 1965(Bild: AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)
Hier zu sehen auf einem Schnappschuss nach dem Joggen im Jahr 1981 in einem Park in Nizza
Hier zu sehen auf einem Schnappschuss nach dem Joggen im Jahr 1981 in einem Park in Nizza(Bild: AFP/RAPH GATTI)
(Bild: AFP/STF)
(Bild: AFP/STF)
(Bild: AFP/STF)

Kino-Ikone der 1960er-Jahre und Muse der Regisseur-Stars
Die bekanntesten Regisseure Italiens rissen sich um „Die Cardinale“, Luchino Visconti und Federico Fellini machten sie zu ihrer Muse. Visconti drehte mit ihr Anfang der 1960er-Jahre „Rocco und seine Brüder“ und „Der Leopard“. Auch mit ihrer Darbietung in Sergio Leones Western-Klassiker „Spiel mir das Lied vom Tod“ von 1969 ging Cardinale in die Filmgeschichte ein. Das Publikum in den USA begeisterte die Italienerin mit Filmen wie „Der rosarote Panther“ und „Circus-Welt“.

Insgesamt spielte die Schauspielerin mit der rauchigen Stimme in mehr als 150 Filmen mit. Für ihr Lebenswerk wurde sie 1993 in Venedig mit dem Goldenen Löwen und 2002 in Berlin mit dem Goldenen Bären ausgezeichnet. Im Jahr 2002 war sie Richard Lugners Stargast beim Wiener Opernball gewesen.

