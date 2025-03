Kufstein bleibt Kokain-Hochburg in Österreich

„Anhand der Abwasser-Analyse lassen sich auch Konsummuster erkennen: So wurden in vielen Regionen am Wochenende höhere Alkohol-, Kokain- und MDMA-Umsätze (Anm.: Exstacy) als an Wochentagen festgestellt, was für deren Verwendung als Partydrogen spricht“, weiß Chemiker Oberacher.